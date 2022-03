Das ganze Land hilft mit, um den Opfern zu helfen

Zwei Lkw mit 40 Tonnen

„Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Allen gilt ein großer Dank“, erklärt Tomek. Zuletzt war er vergangenen Dienstag mit Hilfsgütern für die Krisenregion unterwegs. „Heute startet ein Bus, am Montag fahren zwei 40-Tonnen-Lkw los“, so der Profi-Organisator. Ziel ist das Lager bei Tiszabécs an der ungarisch-ukrainischen Grenze.