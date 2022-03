Viele kleine und große Hilfsaktionen für Ukraine

Ärzteschaft hilft

Finanzielle Unterstützung gibt es von der burgenländischen Ärzteschaft. Diese spendet in Summe 10.000 Euro an Nachbar in Not und Caritas. Das Parndorfer Windkraft- und Photovoltaik Unternehmen PüSPöK übergab sogar 120.000 Euro an Hilfsorganisationen, um einen Beitrag zur Sofortversorgung von ukrainischen Flüchtlingen zu leisten.