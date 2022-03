Neuer Streamingdienst Canal+ startet in Österreich

Linearer Sender vorerst nur bei A1 und HD Austria

Canal+ First soll via A1 Xplore TV und HD Austria empfangbar sein, weitere Netzbetreiber folgen. Auch hier setzt man auf eigenständige Inhalte mit Österreichbezug, so etwa das Musikmagazin „AUX“ oder das Nachrichtenformat „Was geht?“, das sich an ein junges Publikum richtet.