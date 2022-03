Betrieb endet auf Wurzeralm heuer vorzeitig

Prognose: Künftig weniger Schnee

Auch wenn man sich in den Skigebieten stets optimistisch zeigt und die Politik an den Schulskikursen festhält - Kritiker führen oft ins Treffen, dass der Klimawandel das Skifahren gerade in den alpinen Randgebieten wie Oberösterreich irgendwann unmöglich machen werde. Die Prognosen sind tatsächlich nicht allzu rosig: Eine Studie von Boku-Klimaforscher Herbert Formayer und seinem ZAMG-Kollegen Marc Olefs über die Entwicklung der natürlichen Schneedecke in der Pyhrn-Priel-Region prognostiziert künftig weniger Schnee - vor allem nicht solche Massen, die Outdoor-Aktivitäten abseits der Pisten ermöglichen - und öfter Regen, 30 Zentimeter Schnee in Tallagen nur mehr in Ausnahmewintern.