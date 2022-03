Senat trifft Rektor-Entscheidung wohl im April

„Die Punkte sind schwammig formuliert, es fehlt an konkreten Themen. Auch die Antworten des Rektors auf Nachfragen waren bei der Präsentation sehr vage“, berichtet ein Senatsmitglied über die digital abgehaltene Sitzung, in der Rektor Lehnert seine Zukunftsvisionen und somit auch seine Bewerbung für eine zweite Amtsperiode präsentierte. Um ein vereinfachtes Verfahren – also eine Wiederbestellung ohne Ausschreibung – zu erreichen, braucht er die Mehrheit der Stimmen aus Unirat und Senat.