Wehrpflichtige mussten für Putin in Krieg ziehen

18-jährige Russen, die nach ein paar Wochen Grundausbildung an der Front stehen? Nicht unbedingt das, was man in der Moskauer Propaganda gerne sehen möchte. Und so hatte Russland stets erklärt, dass keine Rekruten in die Ukraine geschickt würden. Ein Irrglaube, oder absichtliche Täuschung? Man weiß es nicht.