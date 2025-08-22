Rapids Stöger: „Diesmal sind wir bestraft worden!“

„Wir können das im Rückspiel drehen“

Was sich rächte, als Gavric einen Tausendguldenschuss auspackte – 1:2 (81.). Wieder nach einem einfachen Ballverlust. So blieb es beim völlig unnötigen 1:2, der ersten Rapid-Niederlage in der Ära von Stöger. „Mehr als das Ergebnis enttäuscht mich, wie wir gespielt haben“, so Stöger. „Wir haben Györ eingeladen. Diesmal sind wir bestraft worden.“ Dennoch ist Rapids Trainer natürlich noch vom Einzug in die Ligaphase überzeugt: „Wir können das im Rückspiel drehen, aber es wird nicht einfacher.“