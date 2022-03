Backbone-Provider Lumen kehrt Russland den Rücken

Helfen Internet-Sanktionen Putins Zensur?

Kritiker von Sanktionen im Bereich des Internetzugriffs werfen ein, dass Russen ohne ausländische Internetangebote keinerlei Möglichkeit haben, sich neutral über die Vorgänge in der Ukraine zu informieren. Ein neues Zensurgesetz sorgt dafür, dass in den Staatsmedien nur zu sehen ist, was die Regierung erlaubt. Putins Krieg in der Ukraine darf in russischen Medien nicht Krieg genannt werden, sondern nur „militärische Spezialoperation“.