Prozesse zu „Verbrecher-Sager“ von MFG-Politikerin

Bei Verurteilung wird Geld gespendet

Doch da waren Klagen von 14 Ärzten, darunter auch der Präsident der Ärztekammer, Peter Niedermoser, schon in Vorbereitung. Die Mediziner stellten sich vor die angegriffenen Spitalsmitarbeiter. Sie brachten wegen der wüsten Verbalattacken einen Antrag auf Entschädigung und eine Privatanklage nach Paragraf 111, üble Nachrede, bei Gericht ein. Über beides muss ein Richter am 4. April in Ried entscheiden. Auf das Geld aus einer möglichen Verurteilung zielen die Klagen nicht ab. „Wenn wir etwas bekommen würden, werden wir die gesamte Summe natürlich für einen karitativen Zweck spenden“, kündigt Peter Niedermoser schon im Vorfeld an.