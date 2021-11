MFG-Politikerin: „Ich bedauere die Aussagen sehr“

Ziel der verbalen Attacke der MFG-Politikerin am 21. Oktober waren die Spitalsmitarbeiter, die in Flashmobs in ganz Oberösterreich zur Corona-Impfung aufgerufen hatten. Nachdem die „Alles Verbrecher“-Kommentare von Saleh-Agha öffentlich bekannt wurden, war die Aufregung im ganzen Land groß. Mehrere Mediziner schlossen sich zu einer Klage zusammen, auch die Ärztekammer wollte die wüsten Beschimpfungen nicht auf sich sitzen lassen und juristisch reagieren.