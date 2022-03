Auto-Neuzulassungen um ein Fünftel zurückgegangen

Plus von mehr als 50 Prozent bei Wohnanhängern

Außerdem wurden um ein Drittel mehr Wohnmobile neu zugelassen. Bei Wohnanhängern gab es ein Plus von 52,6 Prozent, teilte die Statistik Austria mit. Deutlich rückläufig war der Markt mit Anhängern insgesamt, hier gab es ein Minus von 18,3 Prozent. Detail am Rande: Bei Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb gab es eine Neuzulassung.