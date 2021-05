Wer jetzt ein Wohnmobil kauft, muss lange warten

Flexibilität hoch, Ansteckungsrisiko niedrig. Wenn es um die künftigen Urlaube geht, ist eines klar erkennbar: Der Trend geht zum Camping-Urlaub mit Wohnmobil. Der ÖAMTC meldete 2020 um 75 Prozent mehr Neuzulassungen bei Campern als noch im Vorjahr. Damit haben Wohnmobile die höchste Zuwachsrate von allen Fahrzeugarten in Österreich. Diesen Trend kann auch Sabine Hödl vom Autohaus Wenger bestätigen. Gemeinsam mit ihrer Schwester betreibt sie ein Autohaus in Kuchl und eines in der Stadt Salzburg. Sie verkauft auch Wohnmobile – und der Markt boomt. „Der Verkauf läuft sehr gut, man merkt die Nachfrage. Die Leute möchten in Zeiten von Corona frei sein und Abstand halten. Da bietet sich natürlich das Wegfahren mit dem Wohnmobil an“, sagt sie.