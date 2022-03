ÖSV-Youngster rast von Platz 30 zur Bronzemedaille

Zufrieden durften am Ende auch Lukas Feurstein und Joshua Sturm sein: Feurstein landete am Ende auf Rang sechs, darf am Abend an der Siegerehrung teilnehmen. Sturm wurde direkt dahinter Siebenter. Kilian Pramstaller belegte im Endklassement Rang 22. Doch alle freuten sich über Lukas Passruggers sensationellen Erfolg nach seiner irren Aufholgjagd.