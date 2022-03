IAEA: Nukleares Labor in Charkiw zerstört

In der Einrichtung in der Millionenstadt Charkiw seien laut Grossi nur sehr geringe Mengen an Nuklearmaterial gelagert. In dem Betrieb habe es - anders als in einem Atomkraftwerk - keine nuklearen Kettenreaktionen gegeben. Das zerstörte Gerät habe Neutronen für wissenschaftliche Zwecke erzeugt. Der Generaldirektor der IAEA drängte erneut auf Verhandlungen mit der Ukraine und Russland über Sicherheitsgarantien für die vielen Atomkraftwerke und Nukleareinrichtungen in der Ukraine. „Wir sollten keine Zeit verlieren. Fast jeden Tag kommt es zu einem Vorfall“, warnte er.