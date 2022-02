Warnung vor „wirklichem Risiko“ eines Atomunfalls

Während Kremlchef Wladimir Putin nun mit seinen Atomstreitkräften droht, ist die Gefahr eines Atomunfalls in der Ukraine weitaus größer. Mit großer Sorge verfolgt nämlich die Internationale Atomenergiebehörde IAEA die Kampfhandlungen. In der Hauptstadt Kiew wurde nach Angaben der Behörde in der Nacht zum Sonntag ein Lager mit radioaktiven Abfällen von Flugkörpern getroffen.