Neue Hilfslieferungen bereits im Anrollen

Sie sammeln Spenden, Medikamente und Kleidung, beladen ganze Lkw, verfrachten Tonnen von dringend benötigten Gütern in den Osten – Helfer aus dem Burgenland sind unermüdlich im Einsatz, um ukrainische Familien auf der Flucht zu versorgen. In ungarischen Lagern nahe der Grenze bietet Andreas Tomek aus Trausdorf Unterstützung vor Ort. Direkt ins Kriegsgebiet ist er am Freitag unterwegs.