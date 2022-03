Fischerei von Tintenfischen hat sich verzehnfacht

„Ökosystem an den Rand des Kollaps“

„Tintenfisch-Flotten plündern skrupellos und ungestört die Weltmeere - und sie sind nicht die einzigen. Die industrielle Massenfischerei, aber auch rohstoffhungrige Großkonzerne beuten die Weltmeere aus und bringen das Ökosystem an den Rand des Kollaps. Wir brauchen unbedingt weitreichende Meeresschutzgebiete, damit sich die Bestände wieder erholen können,“ so Meus. Ausschlaggebend für ein Netzwerk an Meeresschutzgebieten ist ein Hochseeschutzabkommen.