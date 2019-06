100 Millionen Haie sterben jedes Jahr in Netzen

Ihr Ruf ist nicht der beste. Vermehrte Hai-Sichtungen sorgen für Schrecken - und ungläubiges Staunen. Erst kürzlich wurde an der dalmatinischen Küste ein 2,5 bis drei Meter langer Hai dokumentiert, nur sehr selten erfolgen auch Attacken auf Badende, Taucher oder Boote. Alarmierende Zahlen legen nun dar: Rund 100 Millionen der geheimnisumwobenen Tiere sterben jedes Jahr qualvoll in Netzen und an Köderleinen industrieller Fischerei.