So vollmundig wird das neue „Kirby“-Abenteuer

In „Kirby und das vergessene Land“ können Switch-Gamer den ebenso knuffigen wie nimmersatten Helden Kirby ab dem 25. März bei einem vollmundigen 3D-Abenteuer begleiten und in einer geheimnisvollen und frei erkundbaren Umgebung voller verlassener Bauwerke in eine vergangene Zivilisation eintauchen. Ein neuer Trailer gibt einen Überblick über die Neuerungen und Funktionen des Spiels.