Odermatt und Riesch für ÖSV-Goldgirl in Griffweite

Gold in der Abfahrt, dem Super-G und der Kombination gab es für Magdalena Egger 2020 im norwegischen Narvik. Ein Jahr später schnappte sich die Lecherin in Bansko (Bul) Bronze im Super-G. Und im kanadischen Panorama fügte sie ihrer Medaillensammlung bislang mit Siegen in der Abfahrt und dem Super-G zwei weitere Goldmedaillen hinzu. Damit überholte die 21-Jährige nicht nur Anna Veith, die es in ihrer Karriere auf viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze gebracht hatte, sondern auch einen gewissen Benjamin Raich. Der konnte zwar auch fünfmal Gold holen, allerdings keine weitere Medaille.