Villach: So soll das neue Logistikzentrum aussehen

Der Ausfall von FP-Stadtrat Erwin Baumann bei der letzten Gemeinderatsitzung in diesem Jahr - er ist, wie berichtet, an Corona erkrankt - hat zu einer Verkürzung der Tagesordnung geführt. Das Budget in Höhe von 262 Millionen Euro, Gebührenerhöhungen und das Logistikzentrum wurden trotz Kritik durchgewunken.