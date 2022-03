Steirischer Hilfskonvoi an Grenze angekommen

Es waren höchst emotionale Szenen, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der ungarischen Grenzstadt Záhony abgespielt haben. Nach stundelangem Warten, Planänderungen aufgrund von geschlossenen Grenzübergängen und Verzögerungen aufgrund der Flüchtlingsströme raus aus der Ukraine, konnte Alena Amschl endlich Helfer Evgenij in die Arme schließen. Der Mann hatte den aus mehreren Autos bestehenden Flüchtlingskonvoi aus Kiew in Sicherheit gebracht. Insgesamt 15 Kinder und 10 Frauen befanden sich in den Fahrzeugen. „Ich habe viele Freunde in der Ukraine, deshalb habe ich einfach helfen müssen“, erklärt Amschl.