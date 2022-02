Steiermark bereit zur Aufnahme von Flüchtlingen

Kein Ansturm in der Steiermark erwartet

Aktuell befinden sich 3215 Asylwerber in der Steiermark in Grundversorgung, diese Zahl ist relativ stabil. Ukrainer seien aber rechtlich mit Flüchtlingen etwa aus Afghanistan schwer zu vergleichen, da sie sich 90 Tage lang im europäischen Schengen-Raum frei und ohne Visum-Pflicht bewegen können und nicht sofort in einem Land um Asyl ansuchen müssen. Klar ist: In der Steiermark wird der Weg von kleinen, regional verteilten Unterkünften fortgesetzt.