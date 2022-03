Steirer lassen Opfer des Krieges nicht im Stich

In Grazer Mariahilferkirche wird gesammelt

Drei junge Ukrainer, die in Graz studieren, haben zudem eine großartige private Hilfsaktion in der Landeshauptstadt auf die Beine gestellt. Seit Sonntag sammeln sie in der Mariahilferkirche vor allem Einweggeschirr, Schlafsäcke und Medikamente. „Die Grazer sind einfach super!“, freuen sich die Organisatoren über die Unterstützung bisher - und hoffen auf weitere Spenden!