Unterstützung aus der Steiermark reißt nicht ab

Am Donnerstagabend und Freitag starteten auch fünf Transporter und Anhänger mit Arche-Noah-Mitarbeitern in Richtung Osten. „Wir befinden uns momentan direkt an der ukrainischen Grenze in Mlyny bei einem Bauernhof. Die Lage spitzt sich so sehr zu, dass morgen Früh gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen entschieden wird, welche Tierheime in der Ukraine wir anfahren können und welche Sammelstellen für die Sachspendenannahme besucht werden können“, berichtet Arche-Mitarbeiter Alfred Loderer.