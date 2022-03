„Friedensfaktor“ AKW | Verdrängtes Virus

„Friedensfaktor“ AKW. Russischer Angriff auf das größte europäische Atomkraftwerk in Europa - ja, wie geht man journalistisch mit so einer Meldung um? Handelt es sich doch an sich um eine Horrormeldung. Aber angesichts sich täglich weiter ausbreitender Sorge, immer größerer Angst - ganz besonders bei Kindern, versuchen wir, nicht Panik zu verbreiten. Berichten daher unter anderem, wie der Generaldirektor der internationalen Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien beruhigt. Getroffen worden sei, so versichert er, von russischen Granaten ein Trainingszentrum am AKW-Gelände, der nächstgelegene Reaktorblock sei fast zwei Kilometer entfernt. Doch kann uns das wirklich beruhigen? Nein! „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, seit mehr als fünf Jahrzehnten journalistisch aktiv, schreibt heute unter anderem, dass jetzt das „angeblich Undenkbare“ passiert sei. Seinitz: „Was hatte uns doch die Atomlobby nicht alles einzureden versucht: Atomkraftwerke seien geradezu ein Friedensfaktor, hieß es, denn auf einem Kontinent voll AKW würde niemand mehr Krieg führen wollen. Niemand würde AKW angreifen, hieß es. Doch! Man kann, man tut es, wenn man Putin heißt. Die russische Kriegswalze nimmt auf nichts und niemanden Rücksicht.“ Ja, das ist das so ganz besonders Erschreckende an diesem Putin-Krieg: Dem russischen Gewaltherrscher ist mittlerweile alles zuzutrauen, er lässt auf Atomkraftwerke genauso schießen wie auf Schulen, Kinderheime, Spitäler oder Wohnhäuser. So titeln wir heute denn auch „Putin schreckt vor nichts zurück“. Was kann diesen Despoten noch bremsen?