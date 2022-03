Ex-Kanzler Schüssel zieht sich bei Lukoil zurück

Schüssel: „Habe mich um Stellungnahme gegen Krieg bemüht“

Schüssel selbst verteidigte sein Engagement in Russland bis zuletzt mit dem Argument, dass es sich bei Lukoil um ein in London börsennotiertes Unternehmen handle - und nicht um eine staatliche Firma. Nun ruderte der Ex-ÖVP-Kanzler aber doch zurück. „Seit der Invasion Russlands in der Ukraine habe ich mich mit anderen internationalen unabhängigen Mitgliedern des Board of Directors von Lukoil um eine gemeinsame Erklärung gegen den Krieg bemüht“, so Schüssel in der Stellungnahme.