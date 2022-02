Ex-Kanzler Kern verlässt die russische Staatsbahn

Am Mittwoch hatte Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern noch erklärt, seinen Aufsichtsratsposten bei der russischen Staatsbahn nicht aufgeben zu wollen. Am Donnerstag - nach Kriegsbeginn in der Ukraine - gab der Ex-ÖBB-Chef dann bekannt, sein Mandat im Direktorium der Joint Stock Company Russian Railways RDZ „mit sofortiger Wirkung zurückzulegen“.