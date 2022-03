Die SPÖ durchleuchtet jetzt die Krankenhäuser

„Bereits in den Vorjahren wurde der steigende Personalbedarf an den Zeitguthaben der Beschäftigten deutlich sichtbar“, sagt Binder. Damit nicht genug: „Im Jahr 2020 kam noch der unvorhersehbare zusätzliche Arbeitsdruck durch Covid dazu. Nun wollen wir uns insbesondere anschauen, wie sich das zweite Covid-Jahr 2021 in Form von Überstunden auf die MitarbeiterInnen niedergeschlagen hat.“