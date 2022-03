Mehr Geld für Sicherheit und Flüchtlingsaufnahmen

Tanner-Appell für Investitionen ins Bundesheer

Weiteres Thema war die Sicherheitslage in Österreich. Man sei sich einig, dass man mehr in Landesverteidigung, innere Sicherheit und Krisenvorsorge investieren müsse. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) meinte, der Angriffskrieg der Russen zeige, wie wichtig es sei, in das Bundesheer zu investieren: „Und jede Investition, die wir dabei tätigen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, für unser aller Sicherheit.“