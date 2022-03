ÖSV-Ass kann mit Nummer 56 Geschichte schreiben

Dabei war seine Fahrt alles andere als fehlerfrei. „Es sind sicherlich noch ein paar Sachen, die ich im Hinblick aufs Rennen verbessern kann und möchte“, erklärt der Heeressportler, der sich im Vorjahr im bulgarischen Bansko zum Riesentorlauf-Juniorenweltmeister gekrönt und im Super-G Silber geholt hatte. Heute wird der Bregenzerwälder mit Nummer 56 ins Rennen gehen, als drittletzter Starter. „Wir werden sehen, was herauskommt“, sagt Feurstein, der die Abfahrt als perfekt Vorbereitung für den Super-G am Freitag sieht. Sollte Feurstein aber bereits in der Abfahrt eine Medaille holen, wäre dies aus Vorarlberger Sicht geschichtsträchtig, denn: Seit Fredi Bertholds Silbermedaille im Jahr 2011 warten die Ländle-Herren auf eine Downhill-Medaille. Einen Vorarlberger Abfahrtsjuniorenweltmeister gab es überhaupt noch nie.