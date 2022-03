Streit in der FPÖ: „Platz für Frauen und Kinder“

Nach dem Impf- jetzt also das Flüchtlingsthema. Die Linie von Parteichef Herbert Kickl – dieser will, dass die Nachbarländer und nicht Österreich helfen – sorgt innerhalb der Partei für immer mehr Widerstand. Angesichts des Kriegs-Horrors in der Ukraine meldet sich jetzt der Wiener FPÖ-Parteichef Dominik Nepp zu Wort.