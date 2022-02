Österreich bereitet Aufnahme von Flüchtlingen vor

Österreich bereitet sich auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor. In den Ländern tagen Krisenstäbe und in den Bundesbetreuungseinrichtungen Asylsuchende in kleinere Quartiere verlegt, um in den großen Häusern Kapazitäten freizubekommen. Ziel sei es, Platz für möglichst viele Menschen zu schaffen. Noch am Montag wird es weitere Gespräche mit NGOs und Blaulicht-Organisationen geben.