Fastenzeit: Kümmern um die eigene Gesundheit

„Was wir heute essen ist der Baustein für morgen“, so die Weidnerin. „Deshalb sollte man genau überlegen was man tut.“ Fasten stellt für Krausner eine Besinnung dar. Jetzt ist durchaus eine ideale Zeit sich, zum Beispiel nach einer Entschlackenskur, mit Ernährung zu beschäftigen, meint sie. In sich kehren, wieder ein Gefühl für seinen Körper bekommen. „Jeder sollte für sich überlegen, was mache ich mit mir? Habe ich Hunger oder einfach nur Appetit? Was mache ich mit meinem Körper, was tu ich für meine Gesundheit?“, so die Erährungstrainerin.