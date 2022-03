Osttiroler Starmania-Kandidatin mit eigenen Songs

Auch aus Osttirol kommt heuer ein stimmgewaltiger Beitrag zur Castingshow Starmania, die am 4. März in die nächste Runde geht. Studentin Judith Lisa Bogusch ist die zweite von drei Kandidatinnen, die in der „Krone“ vorgestellt werden und persönliche Einblicke in Kindheit, Alltag und Herzenswünsche gestatten.