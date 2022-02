Die allererste Frage: Wo bist du?

„Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du?“ Die erste Frage in der Bibel richtet Gott an den Menschen, der sich aus Scham versteckt. Mittlerweile fragt der Mensch Gott: Wo bist du angesichts von Not und Leid? Diese Frage beschäftigt den in seinem Heimatort Brückl und in Wien wirkenden Harald Schreiber. Zwölf Köpfe aus Gummerner Marmor führen zum Altar. „Es sind unvollendete Köpfe, der Übergang von Natur zu Kunst ist noch zu sehen. Der Marmor ist teils grob, teils fein bearbeitet, wie ein Mensch immer klarer erscheint, je genauer man ihn kennenlernt. Und jeder hinterlässt Spuren, ob er ein Obdachloser, ein Meisterarbeiter oder ein Philosoph ist. Die fehlenden Augen, die leeren Augenhöhlen zeigen, wie man in sich schaut und wie man im Außen nicht alles erkennt“, so der Künstler, der 35 Jahre lang an der Universität für angewandte Kunst unterrichtet hat.