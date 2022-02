Tschechiens Biathlon-Sport bietet Ukraine Hilfe an

Am Samstag hatte der ehemalige Weltmeister Dmytro Pidrutschnji die internationale Biathlon-Gemeinschaft auf Instagram um Hilfe für seine Heimat gebeten. „Mein Team und ich bleiben in der Ukraine, um unser Zuhause und unsere Familien vor den russischen Streitkräften zu beschützen, die die Ukraine am 24. Februar überfallen haben“, schrieb er weiter.