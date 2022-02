Unterkärntner Hauptstraße führt ins Nichts

Relikt einer Hauptstraße

Während etwa an das Dorf Pirk – mit 70 Bewohnern der damals größte Ort, der in der Drau versank – nur noch ein kleines Marterl erinnert, wird ein Waldstück südlich der Drau noch heute von einer asphaltierten Straße mit verwitterten Leitplanken und Pfeilern durchzogen. Die einstige Hauptstraße, die in den Fünfzigern noch bis zur alten Draubrücke führte und täglich von Hunderten Autos, Lkw und sogar von Schulbussen befahren wurde, endet im Bereich der Uferböschung.