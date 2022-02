Huawei hält trotz Sanktionen an Smartphones fest

Huawei hält trotz der verheerenden Folgen von US-Sanktionen an seinem Smartphone-Geschäft fest. „Wir werden weiterhin neue Smartphones in europäische Märkte bringen“, sagte Westeuropa-Chef William Tian am Sonntag am Rande der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona. Mit einer Verlagerung des Schwerpunkts will der chinesische Konzern dem „harten Winter“ trotzen.