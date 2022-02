Ärztlicher Generationswechsel in Privatklinik

Generationswechsel in der Privatklinik Villach. Primarius Othmar Kandolf verabschiedet sich nach 13 Jahren als Leiter der Gynäkologie in den Ruhestand. Ihm folgt Klaus Unterrieder, der sich nun den jungen Oberarzt Maximilian Lanner an Bord geholt hat. „Mein Schwerpunkt liegt auf der operativen Gynäkologie und der gynäkologischen Onkologie“, sagt der 34-jährige Krumpendorfer, der zuletzt als Oberarzt im Klinikum Schwarzach im Pongau tätig war. Lanner eröffnete heuer zudem eine Praxis in der Privatklinik Maria Hilf.