Selenskyj: Russlands Vorgehen grenzt an Völkermord

Appell an Weißrussen: „Seid unsere Nachbarn!“

Am vierten Tag des russischen Angriffs hat der ukrainische Präsident auch an die Solidarität der Menschen im Nachbarland Weißrussland (Belarus) appelliert. „Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine“, sagte Selenskyj am Sonntag in einer Videobotschaft. „Von Ihrem Gebiet aus werden unsere Kinder getötet und unsere Häuser zerstört.“