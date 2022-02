Golf: Straka in Florida auf Rang zwei vorgerückt

Profigolfer Sepp Straka greift beim PGA-Turnier in Palm Beach Gardens nach einer Topplatzierung. Der Austro-Amerikaner benötigte am Samstag (Ortszeit) in Florida 69 Schläge (1 unter Par) für die dritte Runde und liegt nun bereits auf dem geteilten zweiten Rang. Straka hält bei insgesamt 204 Strokes, das sind fünf Schläge Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Daniel Berger.