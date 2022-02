Die 30-jährige Friedensära in Europa ist zu Ende

„Die Ära des Friedens in Europa endete im Morgengrauen“, begann die „Washington Post“ an jenem historischen 24. Februar 2022 ihren Bericht über die russische Invasion in die Ukraine. „Krieg war nicht mehr etwas Undenkbares oder etwas, das sich die Europäer aus der Ferne anschauen“, so der renommierte Politik-Analyst Ivan Krastev. Wir sehen das Ende des 30-jährigen Friedens nach dem Kalten Krieg. Wenn man den Jugoslawien-Krieg in den 1990er-Jahren als „innerstaatlichen Konflikt“ wertet.