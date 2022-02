Deutschland greift ein und liefert tödliche Waffen

Macron: „Krieg wird noch andauern“

Eine Reihe anderer Staaten - allen voran die USA - haben bereits Waffen an die ukrainische Armee ausgehändigt. Nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird der von Russland geführte Krieg in der Ukraine „andauern“. „Wir müssen uns darauf vorbereiten“, warnte der Staatschef bei der Eröffnung der Internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Samstag: „Waffen und Ausrüstung unserer Partner sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniert.“