Wien: 500 Teilnehmer bei Demo gegen Ukraine-Krieg

Am Wiener Platz der Menschenrechte haben am Samstagnachmittag mehr als 500 Menschen gegen Russland und den Krieg in der Ukraine protestiert, den der russische Präsident Wladimir Putin Donnerstagfrüh angeordnet hatte. In äußerst emotionalen Reden erklärten Aktivisten der ukrainischen Diaspora mit Tränen in den Augen, dass die Ukrainer sich nie mit einer russischen Besetzung ihrer Heimat abfinden würden.