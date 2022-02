Auf Suche nach Quartieren für Ukraine-Flüchtlinge

Appelle an Österreich und die EU

„Wir können nicht zuhause sitzen, während unsere Landsleute in höchster Not sind“, sagt die Pianistin Oksana Kuzo, eine der Organisatorinnen. Sie appellierte an Österreich und die EU, die Ukraine nicht im Stich zu lassen und Putin mit scharfen Sanktionen – wie dem Ausschluss aus dem SWIFT-Geldtransfersystem – Einhalt zu gebieten. „Stoppt Putin“ und „Sanktionen jetzt“, skandierten Demo-Teilnehmer. Als Zeichen der Solidarität beschloss das Land OÖ, das Linzer Schlossmuseum an den kommenden Abenden in den Farben der Ukraine zu beleuchten.