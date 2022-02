„Bankomaten müssen für alle erhalten bleiben“

Hilfe für Ältere

Die Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf kündigt indes Hilfestellungen für ältere Menschen an, die nur eingeschränkt mobil sind. „Sollte es Härtefälle geben, werden wir mit den Gemeinden ein Konzept erarbeiten – sowohl was die Bargeld-Versorgung durch Bankomaten betrifft, als auch für Fahrten mit Taxi-Diensten in benachbarte Filialen“, so Vorstandsdirektor Ewald Richter.