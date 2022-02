Raiffeisen schließt fünf Filialen im Landessüden

Die Raiffeisen Regionalbank Güssing-Jennersdorf reduziert ihr Filialnetz: Am 11. März werden die Bankstellen in Deutsch-Schützen, Königsdorf, Neuhaus am Klausenbach, Olbendorf und Strem geschlossen. Einer der Gründe ist die niedrige Kundenfrequenz. An den übrigen Standorten wird das Service dafür ausgebaut.