Steyrer geben sich trotz Sanktionen gelassen

Im Tauziehen um das MAN-Werk in Steyr war auf das Damoklesschwert von Sanktionen gegen Russland hingewiesen worden. Am Ende verhinderte das die Übernahme durch Sigi Wolf nicht. Und jetzt? Bis Mitte 2023 wird in Steyr noch für MAN gefertigt, derzeit wird auch eine Produktion für die schwedische E-Lkw-Marke Volta Trucks hochgezogen.