Kampf um Werk: „Fühlen uns allein gelassen“

„Wenn es in Deutschland möglich wurde, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt, dann muss das auch am Standort Steyr möglich sein!“ - Mit dieser Einstellung waren die Betriebsräte des MAN-Werks in die Verhandlungen um den Erhalt des Werks gegangen, nachdem der radikale Personalabbau beim Lkw-Hersteller in Deutschland abgewendet werden konnte.